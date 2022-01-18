***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.01.2022 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994816
BIST
10:232.080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -5,76
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.077
10:2313,5100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0725
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,5307
En Düşük
13,4068
10:2315,4031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0689
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4331
En Düşük
15,3044
10:23785,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,81
|Açılış
|: 785,31
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler10:21
|EMNIS
|28,62
|339.405
|% 9,99
|
|UZERB
|81,45
|912.159
|% 9,99
|
|KSTUR
|304,80
|624.535
|% 9,92
|
|AYCES
|75,80
|4.388.966
|% 9,86
|
|UFUK
|21,98
|933.826
|% 9,79
|
|AKFGY
|7,19
|4.779.437
|% -9,90
|
|DOBUR
|97,00
|535.823
|% -5,83
|
|PRKAB
|53,75
|24.608.657
|% -4,02
|
|QNBFL
|102,90
|306.025
|% -3,83
|
|SELVA
|15,51
|1.663.228
|% -3,06
|
|THYAO
|28,36
|321.504.906
|% 0,28
|
|KRDMD
|12,83
|319.180.197
|% 0,55
|
|EREGL
|30,28
|238.021.057
|% -0,92
|
|YKBNK
|4,02
|208.802.117
|% -0,25
|
|AKBNK
|7,69
|202.797.507
|% -0,77
|
|YKBNK
|4,02
|208.802.117
|% -0,25
|
|TSKB
|1,60
|46.550.273
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,69
|202.797.507
|% -0,77
|
|DOHOL
|3,17
|80.620.237
|% 0,96
|
|KRDMD
|12,83
|319.180.197
|% 0,55
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5037
|13,5170
|% 0,59
|
|Euro
|15,4010
|15,4223
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,2803
|18,3719
|% 0,01
|
|Frank
|14,6323
|14,7204
|% -0,03
|
|Riyal
|3,5722
|3,5902
|% 0,06
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,26
|
|Altın Gr.
|787
|787
|0,82
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,96
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|87,69
|87,69
|1,21
|