***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.01.2022 08:43
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995103
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.086
En Düşük
1.980
17:3213,6007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0713
|Açılış
|: 88,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 87,5100
|
13,6085
En Düşük
13,4653
17:3215,4262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1090
|Açılış
|: 23,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 23,1800
|
15,4306
En Düşük
15,3043
17:3210,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,04
|Açılış
|: 10,26
|
|Önceki Kapanış
|: 10,22
|
10,28
En Düşük
10,17
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BASCM
|12,25
|435.916
|% 176,55
|
|AVHOL
|6,10
|11.721.292
|% 0,00
|
|ARDYZ
|7,38
|49.771.173
|% 0,00
|
|ARZUM
|15,80
|4.956.295
|% 0,00
|
|AYDEM
|6,60
|53.633.010
|% 0,00
|
|AVHOL
|6,10
|11.721.292
|% 0,00
|
|ARDYZ
|7,38
|49.771.173
|% 0,00
|
|ARZUM
|15,80
|4.956.295
|% 0,00
|
|AYDEM
|6,60
|53.633.010
|% 0,00
|
|BASGZ
|12,72
|96.270.171
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% 0,00
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5703
|13,6007
|% 0,53
|
|Euro
|15,3903
|15,4262
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,3818
|18,4740
|% 0,25
|
|Frank
|14,7344
|14,8232
|% 0,28
|
|Riyal
|3,6009
|3,6189
|% 0,12
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-0,36
|
|Altın Gr.
|790
|790
|0,85
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,24
|10,25
|0,03
|
|B. Petrol
|88,62
|88,62
|1,11
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 08 altında . İşlem hacmi 35, 373.00 milyon TL de
-
17:57ALARK
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 672, 068 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 436, 005 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, PGSUS
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK