***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.01.2022 09:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995240
BIST
17:492.010
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -32,10
|Açılış
|: 2.056
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.066
En Düşük
1.984
17:4913,3793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0457
|Açılış
|: 13,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
13,5544
En Düşük
13,2648
17:4915,2028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0408
|Açılış
|: 15,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
15,4077
En Düşük
15,0672
17:49792,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -2,88
|Açılış
|: 792,89
|
|Önceki Kapanış
|: 795,77
|
802,08
En Düşük
783,58
BIST En Aktif Hisseler17:47
|RODRG
|19,36
|1.690.503
|% 10,00
|
|PKENT
|325,80
|99.008.414
|% 9,99
|
|SANEL
|8,71
|6.585.074
|% 9,97
|
|EDATA
|21,98
|13.763.844
|% 9,95
|
|NTGAZ
|7,66
|115.246.943
|% 9,90
|
|UZERB
|66,00
|1.444.476
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,84
|4.456.942
|% -9,88
|
|ANELE
|2,20
|61.954.094
|% -9,84
|
|ADEL
|31,12
|11.209.325
|% -9,22
|
|KUTPO
|84,05
|124.339.769
|% -8,59
|
|THYAO
|27,72
|4.372.098.984
|% 1,17
|
|KRDMD
|12,51
|4.361.148.770
|% 1,71
|
|GARAN
|11,89
|3.556.009.934
|% -1,16
|
|YKBNK
|4,00
|3.454.621.351
|% -2,68
|
|PETKM
|8,87
|2.404.455.934
|% -3,38
|
|YKBNK
|4,00
|3.454.621.351
|% -2,68
|
|KRDMD
|12,51
|4.361.148.770
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,38
|801.426.690
|% -3,64
|
|HALKB
|5,47
|1.707.465.643
|% 2,43
|
|GARAN
|11,89
|3.556.009.934
|% -1,16
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3716
|13,3751
|% -0,37
|
|Euro
|15,1740
|15,1989
|% -0,29
|
|Sterlin
|18,1630
|18,2541
|% -0,39
|
|Frank
|14,5456
|14,6332
|% -0,44
|
|Riyal
|3,5530
|3,5708
|% -0,46
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|3,03
|
|Altın Gr.
|792
|793
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.344
|-10,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|-6,07
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,54
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,50
|0,06
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|-0,38
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:58AKFGY
Yüzde -9.88 oranında düşüşle 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 761, 171 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde -8.75 oranında düşüşle 83.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 669 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ASELS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -49 kaybederek (% -2.67 ) 1, 785
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, EKIZ, EDATA, KGYO, RODRG, SANEL, PKENT