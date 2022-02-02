***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.02.2022 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998719
BIST
17:592.002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -13,19
|Açılış
|: 2.029
|
|Önceki Kapanış
|: 2.015
|
2.033
En Düşük
1.994
17:5913,4597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0142
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,4806
En Düşük
13,4523
17:5915,2547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0137
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0700
|
15,2547
En Düşük
15,2196
17:59781,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 6,70
|Açılış
|: 782,03
|
|Önceki Kapanış
|: 774,93
|
789,44
En Düşük
771,59
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATATP
|74,25
|59.815.556
|% 10,00
|
|SERVE
|15,74
|1.182.800
|% 9,99
|
|YEOTK
|63,35
|118.907.593
|% 9,98
|
|VBTYZ
|31,30
|141.973.752
|% 9,98
|
|TURGG
|149,00
|45.632.495
|% 9,96
|
|ORCAY
|63,60
|6.541.896
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|1.381.921
|% -9,88
|
|SELVA
|15,73
|77.038.317
|% -9,70
|
|EMNIS
|20,62
|272.021
|% -8,36
|
|MANAS
|27,44
|154.901.860
|% -8,10
|
|GARAN
|12,29
|3.495.373.783
|% 2,93
|
|YKBNK
|4,33
|2.475.702.719
|% 5,35
|
|THYAO
|27,80
|2.363.545.049
|% -1,84
|
|AKBNK
|8,12
|1.888.060.696
|% 1,50
|
|SISE
|13,92
|1.419.033.734
|% -1,49
|
|YKBNK
|4,33
|2.475.702.719
|% 5,35
|
|GARAN
|12,29
|3.495.373.783
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,43
|575.785.695
|% -2,02
|
|AKBNK
|8,12
|1.888.060.696
|% 1,50
|
|TSKB
|1,61
|244.186.255
|% 3,21
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4670
|13,4847
|% 0,87
|
|Euro
|15,2206
|15,2585
|% 1,16
|
|Sterlin
|18,2340
|18,3254
|% 1,08
|
|Frank
|14,6049
|14,6929
|% 0,96
|
|Riyal
|3,5799
|3,5979
|% 0,69
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|5,25
|
|Altın Gr.
|782
|782
|7,10
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|60,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|61,66
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|29,83
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|14,91
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,08
|
|B. Petrol
|89,56
|89,56
|0,40
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DOAS
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 48.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 382, 761 adet işlem
-
17:58RYGYO
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 953, 238 adet işlem
-
17:57DOAS
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 49.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 497 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 003 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 24, 710.00 milyon TL de
-
17:55TKFEN
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 25.38 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 802, 917 adet işlem