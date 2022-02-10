***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.02.2022 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000781
BIST
13:102.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,89
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.037
13:1013,5490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0079
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,5153
13:1015,5250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0436
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5330
En Düşük
15,4470
13:10798,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 798,19
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
796,49
BIST En Aktif Hisseler13:10
|PKENT
|594,40
|5.740.715
|% 9,99
|
|KLKIM
|18,18
|19.477.925
|% 9,98
|
|DESA
|11,79
|4.954.465
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,42
|4.304.091
|% 9,95
|
|MIPAZ
|4,84
|32.721.929
|% 7,80
|
|ORCAY
|33,84
|291.026.773
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|335.225
|% -8,97
|
|SANEL
|11,48
|1.620.439
|% -5,90
|
|YBTAS
|20.500,00
|643.909
|% -5,78
|
|ARDYZ
|6,66
|419.424.854
|% -5,13
|
|THYAO
|29,82
|1.718.790.656
|% -0,07
|
|EREGL
|29,82
|916.362.432
|% 0,74
|
|SISE
|14,09
|812.043.110
|% -1,19
|
|KRDMD
|12,01
|810.772.915
|% -0,58
|
|YKBNK
|4,12
|564.010.223
|% 0,24
|
|YKBNK
|4,12
|564.010.223
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,35
|176.696.030
|% 0,43
|
|KRDMD
|12,01
|810.772.915
|% -0,58
|
|ARDYZ
|6,66
|419.424.854
|% -5,13
|
|MOBTL
|1,92
|116.925.529
|% 3,78
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5462
|13,5490
|% 0,06
|
|Euro
|15,5081
|15,5250
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,3287
|18,4206
|% 0,30
|
|Frank
|14,6095
|14,6975
|% 0,12
|
|Riyal
|3,5986
|3,6166
|% 0,01
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.833
|-0,80
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|5.301
|5.382
|-2,00
|
|Tam
|5.276
|5.407
|-5,32
|
|Yarım
|2.550
|2.616
|-2,57
|
|Çeyrek
|1.279
|1.308
|-1,29
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,36
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,14
|10,16
|0,01
|
|B. Petrol
|91,80
|91,80
|0,25
|