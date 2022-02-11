***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.02.2022 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000999
BIST
17:592.048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,70
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.053
En Düşük
1.992
17:5913,4923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0228
|Açılış
|: 13,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
17:5915,3829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0817
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
17:59794,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,89
|Açılış
|: 794,74
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PKENT
|653,80
|13.270.629
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.785.037
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.502.291
|% 9,95
|
|INTEM
|111,90
|39.925.061
|% 9,92
|
|GMTAS
|2,78
|9.101.656
|% 9,88
|
|ORCAY
|30,46
|148.922.271
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|303.896.799
|% -9,96
|
|MANAS
|22,90
|11.083.842
|% -6,61
|
|DESA
|11,08
|79.474.647
|% -6,02
|
|EUHOL
|2,88
|2.501.181
|% -5,88
|
|THYAO
|29,54
|7.819.304.578
|% -0,87
|
|EREGL
|29,06
|2.139.333.174
|% -1,36
|
|KRDMD
|11,95
|2.132.328.257
|% 1,10
|
|TUPRS
|197,40
|1.546.988.018
|% 3,89
|
|SISE
|13,86
|1.475.042.457
|% -0,43
|
|THYAO
|29,54
|7.819.304.578
|% -0,87
|
|YKBNK
|4,11
|1.031.247.170
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,33
|516.284.351
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,95
|2.132.328.257
|% 1,10
|
|MOBTL
|1,93
|250.174.658
|% 9,66
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4854
|13,4924
|% -0,17
|
|Euro
|15,3653
|15,3779
|% -0,56
|
|Sterlin
|18,2625
|18,3541
|% -0,00
|
|Frank
|14,5108
|14,5982
|% -0,07
|
|Riyal
|3,5874
|3,6054
|% -0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|5,50
|
|Altın Gr.
|795
|795
|0,94
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|-18,00
|
|Tam
|5.249
|5.380
|-17,49
|
|Yarım
|2.537
|2.602
|-8,47
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,04
|10,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,51
|92,51
|1,10
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59VERUS
Yüzde 4.35 oranında artışla 52.75 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 346 adet işlem
-
17:58POLTK
Yüzde 4.32 oranında artışla 547.80 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 840 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 18 artarak (% 0.12 ) 1, 834
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, PKENT, GMTAS, OYLUM, OZGYO, MOBTL
-
17:57
INTEM, DAGHL, GMTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında