***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.02.2022 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001726
BIST
13:192.044
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 42,18
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.048
En Düşük
2.006
13:1913,6633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0711
|Açılış
|: 13,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
13:1915,5088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1466
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
13:19814,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -3,50
|Açılış
|: 814,46
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler13:17
|PKENT
|791,00
|7.892.502
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|38.629.424
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.399.783
|% 9,93
|
|DZGYO
|3,29
|16.647.830
|% 9,67
|
|ATSYH
|14,60
|1.901.124
|% 9,04
|
|KAPLM
|50,05
|4.747.042
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|3.913.824
|% -9,94
|
|AVOD
|1,74
|24.848.835
|% -7,28
|
|BRMEN
|2,23
|61.371
|% -6,69
|
|DERHL
|4,90
|17.308.045
|% -5,41
|
|THYAO
|29,44
|3.671.822.248
|% 2,94
|
|KRDMD
|11,93
|1.168.147.907
|% 3,65
|
|EREGL
|28,78
|861.590.567
|% 3,01
|
|YKBNK
|4,13
|765.418.010
|% 1,23
|
|KOZAL
|129,20
|716.499.936
|% 1,02
|
|YKBNK
|4,13
|765.418.010
|% 1,23
|
|THYAO
|29,44
|3.671.822.248
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,30
|228.573.012
|% 1,77
|
|KRDMD
|11,93
|1.168.147.907
|% 3,65
|
|PETKM
|8,32
|466.837.190
|% 3,35
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6512
|13,6594
|% 0,49
|
|Euro
|15,4925
|15,5032
|% 0,92
|
|Sterlin
|18,4574
|18,5500
|% 0,72
|
|Frank
|14,7051
|14,7937
|% 0,57
|
|Riyal
|3,6284
|3,6466
|% 0,47
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-16,13
|
|Altın Gr.
|814
|815
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|5.403
|5.485
|8,00
|
|Tam
|5.382
|5.518
|13,95
|
|Yarım
|2.601
|2.669
|6,74
|
|Çeyrek
|1.305
|1.335
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|10,28
|10,29
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,91
|93,91
|-2,57
|