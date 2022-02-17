***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.02.2022 16:09
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 272 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 18.02.2022 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002380
BIST
15:592.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 11,31
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
15:5913,6301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0332
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
15:5915,5237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0426
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
15:59826,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 7,58
|Açılış
|: 826,07
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler15:57
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|ARMDA
|69,75
|10.778.297
|% 9,93
|
|BUCIM
|1,87
|135.275.598
|% 9,36
|
|ISBTR
|60.000,00
|1.317.178
|% 8,97
|
|DESA
|12,73
|13.302.882
|% 7,52
|
|ERSU
|6,40
|126.997.120
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.459.102
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.359.717
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,68
|5.047.598.007
|% 0,27
|
|KRDMD
|11,87
|1.575.205.348
|% 0,00
|
|EREGL
|28,58
|1.291.739.460
|% 1,42
|
|TUPRS
|196,10
|1.160.208.527
|% 0,26
|
|GARAN
|11,90
|769.314.818
|% 0,51
|
|YKBNK
|4,06
|696.766.231
|% 1,25
|
|THYAO
|29,68
|5.047.598.007
|% 0,27
|
|KRDMD
|11,87
|1.575.205.348
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|281.713.772
|% -0,85
|
|BUCIM
|1,87
|135.275.598
|% 9,36
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6227
|13,6287
|% 0,23
|
|Euro
|15,5092
|15,5224
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,5078
|18,6006
|% 0,44
|
|Frank
|14,7386
|14,8274
|% 0,30
|
|Riyal
|3,6203
|3,6385
|% 0,23
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|13,83
|
|Altın Gr.
|827
|827
|8,44
|
|Cumhuriyet
|5.484
|5.567
|72,00
|
|Tam
|5.461
|5.598
|74,62
|
|Yarım
|2.640
|2.708
|36,09
|
|Çeyrek
|1.324
|1.354
|18,05
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|93,07
|93,07
|-1,74
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12BMSCH
Yüzde 9.91 oranında artışla 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 190, 499 adet işlem
-
16:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 51 artarak (% 0.51 ) 2, 280
-
16:09TEKTU
Yüzde 4.27 oranında artışla 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 265, 386 adet işlem
-
16:08RALYH
Yüzde 4.42 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 388, 283 adet işlem
-
16:06MEGAP
Yüzde 4.27 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 481, 776 adet işlem