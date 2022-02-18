***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.02.2022 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002679
BIST
14:532.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,06
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.031
En Düşük
2.012
14:5313,6340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0522
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6351
En Düşük
13,5136
14:5315,4938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0366
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
14:53828,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,52
|Açılış
|: 828,68
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
830,68
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler14:51
|ISBTR
|66.622,70
|2.398.417
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.753.135
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|34.915.401
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,72
|232.372
|% 9,73
|
|CEOEM
|17,01
|26.220.694
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.382.414
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.339.906
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,77
|44.392.568
|% -9,77
|
|TDGYO
|6,59
|8.611.333
|% -7,05
|
|THYAO
|29,26
|2.105.551.055
|% 1,81
|
|KRDMD
|11,56
|687.775.821
|% 0,43
|
|EREGL
|28,08
|450.705.296
|% 0,14
|
|TUPRS
|192,80
|433.775.756
|% 0,94
|
|SISE
|13,14
|347.771.266
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,00
|321.609.420
|% 0,25
|
|THYAO
|29,26
|2.105.551.055
|% 1,81
|
|KRDMD
|11,56
|687.775.821
|% 0,43
|
|OSTIM
|1,67
|88.734.871
|% -5,65
|
|ODAS
|1,30
|55.829.359
|% 0,78
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6299
|13,6353
|% 0,39
|
|Euro
|15,4832
|15,4943
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,4974
|18,5901
|% 0,32
|
|Frank
|14,7315
|14,8202
|% 0,21
|
|Riyal
|3,6202
|3,6384
|% 0,33
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-6,94
|
|Altın Gr.
|828
|828
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|5.485
|5.568
|-12,00
|
|Tam
|5.468
|5.605
|-1,75
|
|Yarım
|2.643
|2.711
|-0,85
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|91,22
|91,22
|-1,76
|