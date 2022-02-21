***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.02.2022 10:22
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 18.02.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 18 Şubat 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 23 Şubat 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003070
BIST
13:082.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,66
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.047
13:0813,6310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0168
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
13:0815,5019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0367
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
13:08831,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,01
|Açılış
|: 831,46
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler13:08
|OTKAR
|455,90
|262.371.946
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|22.637.154
|% 9,95
|
|LKMNH
|14,54
|29.820.537
|% 9,32
|
|DERHL
|5,66
|18.172.965
|% 8,85
|
|PNLSN
|12,21
|258.336.060
|% 8,82
|
|CEOEM
|15,31
|16.350.358
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|983.884
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.331.368
|% -9,97
|
|UZERB
|55,10
|1.860.523
|% -9,97
|
|ATSYH
|14,40
|221.774
|% -9,15
|
|THYAO
|29,66
|2.225.423.004
|% 0,88
|
|KRDMD
|11,78
|572.524.044
|% 0,34
|
|YKBNK
|4,08
|486.306.360
|% 1,24
|
|GARAN
|11,88
|460.400.707
|% 0,34
|
|EREGL
|28,60
|408.737.180
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,08
|486.306.360
|% 1,24
|
|ODAS
|1,36
|129.704.172
|% 0,00
|
|THYAO
|29,66
|2.225.423.004
|% 0,88
|
|KRDMD
|11,78
|572.524.044
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,34
|97.116.356
|% 0,43
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6265
|13,6310
|% -0,12
|
|Euro
|15,4902
|15,5019
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,5277
|18,6206
|% 0,14
|
|Frank
|14,7966
|14,8858
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6213
|3,6395
|% -0,13
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|0,18
|
|Altın Gr.
|831
|831
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|5.524
|5.608
|-15,00
|
|Tam
|5.502
|5.639
|-12,57
|
|Yarım
|2.659
|2.728
|-6,08
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-3,04
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,56
|91,56
|0,17
|