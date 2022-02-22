***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.02.2022 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003340
BIST
14:092.026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -11,64
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
14:0913,7965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1339
|Açılış
|: 13,7880
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,8268
En Düşük
13,6330
14:0915,6740
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1952
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,6782
En Düşük
15,4300
14:09841,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,20
|Açılış
|: 841,45
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,11
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler14:09
|HUNER
|2,20
|3.391.155
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.029.088
|% 9,94
|
|POLTK
|594,80
|80.189.685
|% 8,42
|
|DERHL
|6,19
|53.751.173
|% 8,22
|
|PAPIL
|21,20
|68.382.758
|% 7,67
|
|PKENT
|467,30
|715.904
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|47.913.519
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|29,04
|2.339.197.112
|% -1,36
|
|KRDMD
|11,73
|815.676.185
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,03
|784.148.463
|% -0,49
|
|EREGL
|28,72
|742.583.878
|% -0,49
|
|KARSN
|3,97
|717.439.161
|% -0,50
|
|YKBNK
|4,03
|784.148.463
|% -0,49
|
|KARSN
|3,97
|717.439.161
|% -0,50
|
|EKGYO
|2,27
|261.298.705
|% -1,30
|
|ODAS
|1,37
|135.916.578
|% 0,74
|
|THYAO
|29,04
|2.339.197.112
|% -1,36
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7934
|13,7965
|% 0,98
|
|Euro
|15,6642
|15,6740
|% 1,26
|
|Sterlin
|18,6576
|18,7512
|% 0,69
|
|Frank
|14,9443
|15,0344
|% 0,65
|
|Riyal
|3,6641
|3,6825
|% 0,92
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-9,86
|
|Altın Gr.
|840
|840
|3,15
|
|Cumhuriyet
|5.590
|5.674
|58,00
|
|Tam
|5.565
|5.704
|63,00
|
|Yarım
|2.690
|2.759
|30,47
|
|Çeyrek
|1.349
|1.380
|15,24
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,05
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,13
|
|B. Petrol
|95,27
|95,27
|2,28
|