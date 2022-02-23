***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.02.2022 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003643
BIST
11:592.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 17,56
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.042
En Düşük
2.031
11:5913,8056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 13,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8268
En Düşük
13,7030
11:5915,6733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0297
|Açılış
|: 15,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,6844
En Düşük
15,5259
11:59840,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,41
|Açılış
|: 840,22
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler11:57
|HUNER
|2,42
|8.221.723
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|ISDMR
|22,40
|116.137.700
|% 9,91
|
|KERVN
|0,71
|140.691
|% 9,23
|
|KLGYO
|1,03
|19.305.969
|% -57,08
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|30,64
|1.903.526.390
|% 7,89
|
|KRDMD
|12,07
|1.555.086.799
|% 4,41
|
|THYAO
|28,88
|865.389.404
|% 0,00
|
|SISE
|13,12
|271.448.946
|% 1,16
|
|PETKM
|8,18
|263.105.313
|% 0,86
|
|ODAS
|1,42
|217.055.527
|% 4,41
|
|KRDMD
|12,07
|1.555.086.799
|% 4,41
|
|EREGL
|30,64
|1.903.526.390
|% 7,89
|
|YKBNK
|3,99
|229.426.174
|% 0,00
|
|KARSN
|4,18
|226.757.528
|% 0,97
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7948
|13,8026
|% 0,00
|
|Euro
|15,6589
|15,6747
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,7288
|18,8227
|% 0,19
|
|Frank
|14,9216
|15,0115
|% 0,04
|
|Riyal
|3,6679
|3,6863
|% -0,02
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-6,97
|
|Altın Gr.
|841
|841
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.578
|5.717
|-51,42
|
|Yarım
|2.696
|2.765
|-24,87
|
|Çeyrek
|1.352
|1.383
|-12,44
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,38
|93,38
|-0,47
|