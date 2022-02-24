***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.02.2022 09:47
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 23.02.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 23 Şubat 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 28 Şubat 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003965
BIST
12:131.889
En Yüksek
|Değişim
|: -6,30%
|| -127,03
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.852
12:1314,1975
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 0,3804
|Açılış
|: 14,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,2389
En Düşük
13,7709
12:1316,1336
En Yüksek
|Değişim
|: 3,04%
|| 0,4758
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,1342
En Düşük
15,4856
12:13885,37
En Yüksek
|Değişim
|: 4,36%
|| 36,96
|Açılış
|: 885,37
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
889,94
En Düşük
846,82
BIST En Aktif Hisseler12:11
|ALKA
|17,82
|25.366.072
|% 10,00
|
|PETUN
|20,80
|14.773.967
|% 8,73
|
|ULUUN
|6,71
|50.318.609
|% 7,88
|
|HUNER
|2,60
|426.725.059
|% 7,44
|
|VANGD
|4,40
|8.288.173
|% 3,04
|
|PRKAB
|33,48
|9.093.133
|% -10,00
|
|HATEK
|16,38
|5.089.825
|% -10,00
|
|ANGEN
|23,76
|16.158.924
|% -10,00
|
|ULAS
|2,88
|875.971
|% -10,00
|
|DOBUR
|59,40
|1.345.261
|% -10,00
|
|THYAO
|25,36
|1.243.517.754
|% -9,69
|
|EREGL
|29,12
|1.223.242.165
|% -4,27
|
|KRDMD
|10,90
|677.734.339
|% -7,00
|
|GARAN
|11,13
|616.877.229
|% -4,30
|
|HUNER
|2,60
|426.725.059
|% 7,44
|
|HUNER
|2,60
|426.725.059
|% 7,44
|
|YKBNK
|3,63
|395.585.241
|% -7,40
|
|ODAS
|1,30
|88.250.489
|% -7,14
|
|EKGYO
|2,03
|126.990.876
|% -8,14
|
|KRDMD
|10,90
|677.734.339
|% -7,00
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1940
|14,2022
|% 2,79
|
|Euro
|16,0263
|16,1016
|% 2,83
|
|Sterlin
|19,0176
|19,1130
|% 1,94
|
|Frank
|15,3384
|15,4308
|% 2,35
|
|Riyal
|3,7644
|3,7833
|% 2,53
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|34,06
|
|Altın Gr.
|886
|886
|37,91
|
|Cumhuriyet
|5.919
|6.009
|296,00
|
|Tam
|5.886
|6.042
|299,68
|
|Yarım
|2.845
|2.923
|144,96
|
|Çeyrek
|1.427
|1.461
|72,48
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,14
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|0,56
|
|B. Petrol
|100
|100
|5,63
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:26XU100
Endeks 1, 892 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -6, 16 altında . İşlem hacmi 10, 982.00 milyon TL de
-
12:26ATAGY
Yüzde -9.49 oranında düşüşle 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 940 adet işlem
-
12:25ULUFA
Yüzde -9.58 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 182, 271 adet işlem
-
12:23PGSUS
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 96.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 185, 922 adet işlem
-
12:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TKFEN, THYAO