***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.03.2022 09:30
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005637
BIST
12:151.992
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 46,24
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.969
12:1513,9067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0621
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9067
En Düşük
13,7651
12:1515,6521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0803
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
12:15855,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,29
|Açılış
|: 855,87
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
856,12
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler12:15
|ISGYO
|6,01
|123.695.178
|% 9,27
|
|TIRE
|10,11
|22.986.932
|% 6,98
|
|GARAN
|11,76
|1.615.036.596
|% 6,14
|
|NTHOL
|7,87
|29.313.498
|% 5,92
|
|KARTN
|47,06
|12.420.257
|% 5,75
|
|KARYE
|17,28
|56.313.503
|% -9,95
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|BTCIM
|14,20
|11.566.194
|% -4,05
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|GARAN
|11,76
|1.615.036.596
|% 6,14
|
|THYAO
|26,32
|1.566.529.869
|% 2,73
|
|EREGL
|32,76
|1.252.066.637
|% 5,41
|
|YKBNK
|3,77
|1.035.998.625
|% 5,31
|
|KRDMD
|12,17
|894.882.441
|% 3,75
|
|YKBNK
|3,77
|1.035.998.625
|% 5,31
|
|GARAN
|11,76
|1.615.036.596
|% 6,14
|
|HUNER
|2,88
|329.762.783
|% 1,41
|
|AKBNK
|7,30
|657.737.332
|% 3,84
|
|KRDMD
|12,17
|894.882.441
|% 3,75
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8966
|13,9067
|% 0,45
|
|Euro
|15,6078
|15,6521
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,6074
|18,7007
|% 0,40
|
|Frank
|15,1114
|15,2024
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6931
|3,7116
|% 0,28
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|5,22
|
|Altın Gr.
|854
|855
|3,92
|
|Cumhuriyet
|5.682
|5.767
|22,00
|
|Tam
|5.655
|5.798
|22,78
|
|Yarım
|2.733
|2.805
|11,02
|
|Çeyrek
|1.371
|1.402
|5,51
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,56
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|3,18
|