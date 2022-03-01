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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

01.03.2022 09:59
***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin B


***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Vadesi 28.02.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
  
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 28 Şubat 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Mart 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005646


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UFUK 18,31 271.720 % 9,97  
EDATA 24,30 16.797.536 % 9,95  
KONKA 10,08 22.017.528 % 9,92  
DIRIT 3,92 224.679 % 9,80  
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Altın Gr. 853 853 2,47  
Cumhuriyet 5.660 5.745 43,00  
Tam 5.633 5.775 43,48  
Yarım 2.722 2.794 21,03  
Çeyrek 1.366 1.397 10,52  
Gümüş.Ons 24,43 24,45 -0,03  
Gümüş Gr. 10,92 10,93 0,02  
B. Petrol 100 100 2,12  
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