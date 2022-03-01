***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.03.2022 09:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 28.02.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 28 Şubat 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Mart 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005646
BIST
11:131.988
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 41,70
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.990
En Düşük
1.969
11:1313,8772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0326
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9065
En Düşük
13,7651
11:1315,6112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0394
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
11:13853,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,92
|Açılış
|: 853,50
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
853,66
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler11:13
|HUBVC
|9,13
|2.868.098
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|16.797.536
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|22.017.528
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|KARYE
|17,30
|39.725.157
|% -9,85
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|PKENT
|367,90
|6.291.673
|% -3,59
|
|THYAO
|26,28
|886.278.527
|% 2,58
|
|EREGL
|32,18
|766.011.300
|% 3,54
|
|GARAN
|11,54
|701.964.894
|% 4,15
|
|ASELS
|23,02
|513.082.126
|% 3,51
|
|KRDMD
|12,01
|468.045.319
|% 2,39
|
|YKBNK
|3,72
|376.236.141
|% 3,91
|
|HUNER
|2,85
|233.654.896
|% 0,35
|
|GARAN
|11,54
|701.964.894
|% 4,15
|
|AKBNK
|7,20
|310.792.213
|% 2,42
|
|KRDMD
|12,01
|468.045.319
|% 2,39
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8555
|13,8772
|% 0,24
|
|Euro
|15,5532
|15,6112
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,5895
|18,6827
|% 0,31
|
|Frank
|15,1091
|15,2001
|% 0,40
|
|Riyal
|3,6920
|3,7105
|% 0,25
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|1,48
|
|Altın Gr.
|853
|853
|2,47
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,45
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|2,12
|