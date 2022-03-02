***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.03.2022 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006377
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.994
En Düşük
1.946
18:0513,9932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0976
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
14,0147
En Düşük
13,8221
18:0515,6443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1375
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6443
En Düşük
15,4208
18:05866,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,00
|Açılış
|: 866,98
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
871,21
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUBVC
|9,13
|3.313.825
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|191.510.131
|% 10,00
|
|ORMA
|33,00
|569.335
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.665.002
|% 10,00
|
|KARYE
|17,28
|63.466.179
|% -9,95
|
|UZERB
|42,10
|466.850
|% -8,24
|
|ATSYH
|15,97
|2.325.486
|% -6,06
|
|BTCIM
|13,92
|15.194.647
|% -5,95
|
|MMCAS
|2,45
|163.438
|% -5,04
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|EREGL
|33,18
|3.359.357.552
|% 6,76
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|ASELS
|24,00
|2.182.570.583
|% 7,91
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 1,40
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
|% 0,14
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9409
|13,9823
|% 0,62
|
|Euro
|15,5189
|15,6072
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,4849
|18,5776
|% 0,16
|
|Frank
|15,1001
|15,1911
|% 0,22
|
|Riyal
|3,7032
|3,7217
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-9,46
|
|Altın Gr.
|868
|868
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|-0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|4,83
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 31, 518.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde 5.53 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 296 adet işlem
-
17:58TRGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 628, 502 adet işlem
-
17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
-
17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem