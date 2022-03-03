***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.03.2022 09:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006720
BIST
10:062.014
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 28,23
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.020
En Düşük
2.009
10:0614,1239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0341
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1382
En Düşük
13,9691
10:0615,7739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0647
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
10:06876,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,94
|Açılış
|: 876,21
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
877,06
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler10:04
|PAGYO
|9,53
|338.203
|% 7,44
|
|ISGYO
|7,12
|22.597.024
|% 7,07
|
|KLNMA
|13,88
|742.676
|% 6,85
|
|KARTN
|49,24
|2.265.580
|% 5,85
|
|ISGSY
|7,77
|434.159
|% 5,28
|
|BASCM
|3,65
|135.247
|% -9,88
|
|PKENT
|320,00
|836.891
|% -5,88
|
|KARYE
|14,85
|2.292.420
|% -4,56
|
|PAPIL
|19,60
|320.641
|% -4,20
|
|DIRIT
|3,49
|15.045
|% -2,79
|
|KRDMD
|13,11
|155.144.451
|% 1,94
|
|THYAO
|26,26
|108.190.308
|% 1,08
|
|EREGL
|35,28
|90.296.928
|% 2,32
|
|SASA
|49,26
|74.441.138
|% 4,28
|
|GARAN
|11,72
|62.652.488
|% 0,86
|
|SKBNK
|0,95
|43.741.397
|% 1,06
|
|YYAPI
|0,94
|14.906.413
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,70
|44.654.012
|% 1,37
|
|KRDMD
|13,11
|155.144.451
|% 1,94
|
|ZOREN
|1,51
|16.913.647
|% 0,67
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1159
|14,1251
|% 0,25
|
|Euro
|15,6875
|15,7657
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,9006
|18,9954
|% 0,42
|
|Frank
|15,3061
|15,3983
|% 0,39
|
|Riyal
|3,7544
|3,7732
|% 0,27
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|1,48
|
|Altın Gr.
|876
|876
|3,68
|
|Cumhuriyet
|5.816
|5.904
|104,00
|
|Tam
|5.780
|5.926
|95,35
|
|Yarım
|2.794
|2.867
|46,13
|
|Çeyrek
|1.401
|1.433
|23,06
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,39
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,07
|
|B. Petrol
|117
|117
|3,91
|