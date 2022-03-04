***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.03.2022 09:22
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007152
BIST
10:222.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -11,28
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.021
En Düşük
2.010
10:2214,1930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0788
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,3488
En Düşük
14,0910
10:2215,6512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0072
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8271
En Düşük
15,5533
10:22883,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,89
|Açılış
|: 883,06
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler10:20
|AVOD
|1,41
|1.255.888
|% 41,00
|
|ATEKS
|37,72
|3.417.088
|% 7,96
|
|YUNSA
|14,23
|7.493.822
|% 7,23
|
|OZGYO
|2,10
|11.298.821
|% 6,60
|
|YONGA
|23,90
|86.757
|% 6,60
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|EDIP
|3,50
|10.720.233
|% -7,41
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|ACSEL
|24,26
|1.138.487
|% -4,94
|
|KSTUR
|248,00
|23.312
|% -4,25
|
|KRDMD
|13,62
|543.368.392
|% 0,07
|
|KOZAL
|131,90
|394.434.068
|% 2,33
|
|ASELS
|24,58
|379.993.042
|% 3,19
|
|EREGL
|34,88
|356.620.032
|% -1,30
|
|THYAO
|25,60
|221.507.280
|% -1,31
|
|KRDMD
|13,62
|543.368.392
|% 0,07
|
|DOHOL
|2,71
|82.050.540
|% 2,26
|
|YKBNK
|3,65
|100.662.510
|% -0,27
|
|ASELS
|24,58
|379.993.042
|% 3,19
|
|EKGYO
|2,02
|28.652.445
|% 0,00
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1743
|14,1908
|% 0,54
|
|Euro
|15,6031
|15,6531
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,8431
|18,9376
|% 0,39
|
|Frank
|15,3728
|15,4654
|% 0,46
|
|Riyal
|3,7679
|3,7868
|% 0,47
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|0,87
|
|Altın Gr.
|881
|881
|1,83
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,32
|