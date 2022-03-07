***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.03.2022 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007640
BIST
10:141.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,09
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.989
En Düşük
1.976
10:1414,2882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0740
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
10:1415,5793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
10:14910,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 11,25
|Açılış
|: 910,49
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler10:14
|ULUUN
|8,10
|29.068.771
|% 9,91
|
|PETUN
|24,02
|20.337.534
|% 8,88
|
|KERVT
|4,12
|11.373.022
|% 7,57
|
|PNSUT
|21,64
|8.538.445
|% 7,13
|
|TATGD
|11,54
|5.382.305
|% 6,85
|
|USAK
|1,50
|29.052.444
|% -8,54
|
|SAYAS
|27,10
|769.958
|% -6,23
|
|KAPLM
|47,00
|134.843
|% -6,09
|
|PKENT
|343,40
|2.797.910
|% -5,40
|
|DEVA
|31,00
|9.525.606
|% -5,37
|
|TUPRS
|202,40
|217.757.328
|% 3,53
|
|THYAO
|25,16
|210.596.035
|% -0,55
|
|GARAN
|11,93
|200.019.824
|% 0,68
|
|KRDMD
|13,48
|189.549.468
|% -0,30
|
|PETKM
|8,20
|183.550.559
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,05
|58.957.116
|% 0,49
|
|PETKM
|8,20
|183.550.559
|% 2,50
|
|DOHOL
|2,92
|62.962.606
|% 1,04
|
|ODAS
|1,40
|27.928.256
|% -4,11
|
|USAK
|1,50
|29.052.444
|% -8,54
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2761
|14,2882
|% 0,52
|
|Euro
|15,5473
|15,5793
|% 0,02
|
|Sterlin
|18,8303
|18,9247
|% 0,29
|
|Frank
|15,4547
|15,5478
|% 0,09
|
|Riyal
|3,7964
|3,8155
|% 0,51
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|12,52
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,54
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,72
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,09
|
|B. Petrol
|129
|129
|10,62
|