***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.03.2022 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008033
BIST
18:051.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.012
En Düşük
1.964
18:0514,4565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0843
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4599
En Düşük
14,3429
18:0515,7269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0809
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7286
En Düşük
15,5959
18:05925,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,70
|Açılış
|: 926,09
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
926,67
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|3,42
|37.127.585
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|87.932.736
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.102.436
|% 9,96
|
|PENGD
|3,43
|36.077.498
|% 9,94
|
|ULUUN
|8,10
|176.586.344
|% 9,91
|
|AVHOL
|5,37
|11.585.985
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|59.818.837
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.857.300
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|21.061.472
|% -9,69
|
|BASCM
|3,20
|1.045.282
|% -9,60
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|THYAO
|25,90
|3.879.528.598
|% 2,37
|
|EREGL
|34,58
|2.946.455.095
|% 1,71
|
|GARAN
|11,75
|1.882.790.926
|% -0,84
|
|ASELS
|24,30
|1.626.381.110
|% 0,41
|
|KRDMD
|14,45
|5.227.816.985
|% 6,88
|
|EKGYO
|2,10
|625.741.798
|% 2,94
|
|ODAS
|1,35
|344.776.441
|% -7,53
|
|DOHOL
|2,93
|684.745.575
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,64
|673.890.489
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4402
|14,4565
|% 0,59
|
|Euro
|15,6889
|15,7269
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,8782
|18,9729
|% 0,51
|
|Frank
|15,5334
|15,6270
|% 0,45
|
|Riyal
|3,8363
|3,8555
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|-1,43
|
|Altın Gr.
|926
|926
|3,25
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,77
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,10
|
|B. Petrol
|127
|127
|4,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59FRIGO
Yüzde 7.75 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 330, 312 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 78 artarak (% 0.54 ) 1, 812
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, EKIZ, FADE, ULUUN, PETUN
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARTI, SANEL, AVHOL, USAK, GWIND
-
17:58
KTSKR, FRIGO, ULUUN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında