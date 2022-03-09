***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.03.2022 09:08
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008611
BIST
18:052.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
0
En Düşük
0
18:0514,5930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1424
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5930
En Düşük
14,4349
18:0515,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1606
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9650
En Düşük
15,7698
18:05961,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,11
|Açılış
|: 961,13
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
961,56
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSGYO
|3,61
|41.444.837
|% 0,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.249.749.661
|% 0,00
|
|KRONT
|34,76
|4.841.583
|% 0,00
|
|SAMAT
|5,88
|5.589.122
|% 0,00
|
|OZKGY
|7,72
|60.237.700
|% 0,00
|
|TSGYO
|3,61
|41.444.837
|% 0,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.249.749.661
|% 0,00
|
|KRONT
|34,76
|4.841.583
|% 0,00
|
|SAMAT
|5,88
|5.589.122
|% 0,00
|
|OZKGY
|7,72
|60.237.700
|% 0,00
|
|HALKB
|4,41
|6.999.999.996
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,30
|6.999.999.995
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,00
|
|THYAO
|25,30
|4.867.649.391
|% 0,00
|
|ASELS
|25,92
|2.676.082.096
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,30
|6.999.999.995
|% 0,00
|
|HALKB
|4,41
|6.999.999.996
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,62
|993.775.540
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|566.323.402
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5843
|14,5930
|% 0,99
|
|Euro
|15,9293
|15,9650
|% 1,02
|
|Sterlin
|19,0543
|19,1499
|% 0,89
|
|Frank
|15,6396
|15,7338
|% 0,89
|
|Riyal
|3,8712
|3,8906
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.050
|-0,95
|
|Altın Gr.
|960
|960
|6,35
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,72
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,22
|
|B. Petrol
|131
|131
|3,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, PGSUS, TOASO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 34 artarak (% 1.18 ) 1, 829
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVOD, ROYAL, BASGZ, ALKA, KOZAL, VKFYO, IPEKE, KOZAA, MANAS
-
17:59
NTHOL, IPEKE, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
EDIP, PKENT, IHLAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında