***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.03.2022 09:12
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008954
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.031
18:0514,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0714
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,7289
En Düşük
14,6097
18:0516,3631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1090
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,3631
En Düşük
16,1888
18:05935,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -3,55
|Açılış
|: 934,58
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
942,00
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|24,18
|12.528.486
|% 0,00
|
|ADEL
|25,78
|5.070.780
|% 0,00
|
|ADESE
|0,69
|28.868.748
|% 0,00
|
|AEFES
|22,46
|121.229.621
|% 0,00
|
|AGYO
|2,55
|7.900.497
|% 0,00
|
|ACSEL
|24,18
|12.528.486
|% 0,00
|
|ADEL
|25,78
|5.070.780
|% 0,00
|
|ADESE
|0,69
|28.868.748
|% 0,00
|
|AEFES
|22,46
|121.229.621
|% 0,00
|
|AGYO
|2,55
|7.900.497
|% 0,00
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% 0,00
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 0,00
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 0,00
|
|KOZAL
|141,00
|2.062.141.352
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% 0,00
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 0,00
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7092
|14,7199
|% 0,49
|
|Euro
|16,3056
|16,3631
|% 0,67
|
|Sterlin
|19,2658
|19,3624
|% 0,13
|
|Frank
|15,7475
|15,8423
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8968
|3,9163
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-5,40
|
|Altın Gr.
|935
|935
|-3,25
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|-0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,13
|