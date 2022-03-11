***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.03.2022 09:35
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009424
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
0
En Düşük
0
18:0514,9411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0866
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9586
En Düşük
14,8075
18:0516,4852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1409
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,4988
En Düşük
16,3012
18:05954,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,40
|Açılış
|: 954,42
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
956,63
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|4,38
|2.962.425
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,75
|671.771.749
|% 0,00
|
|YONGA
|23,62
|386.921
|% 0,00
|
|TMSN
|15,01
|18.613.043
|% 0,00
|
|SRVGY
|87,40
|30.465.525
|% 0,00
|
|VANGD
|4,38
|2.962.425
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,75
|671.771.749
|% 0,00
|
|YONGA
|23,62
|386.921
|% 0,00
|
|TMSN
|15,01
|18.613.043
|% 0,00
|
|SRVGY
|87,40
|30.465.525
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 0,00
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% 0,00
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 0,00
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% 0,00
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 0,00
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9340
|14,9411
|% 0,58
|
|Euro
|16,4478
|16,4852
|% 0,86
|
|Sterlin
|19,4909
|19,5887
|% 0,76
|
|Frank
|15,9830
|16,0793
|% 0,70
|
|Riyal
|3,9699
|3,9898
|% 0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.986
|-11,09
|
|Altın Gr.
|954
|954
|2,13
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,73
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,71
|