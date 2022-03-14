***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.03.2022 09:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010194
BIST
14:522.086
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 32,10
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
14:5214,7960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0307
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
14:5216,2319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0940
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
14:52933,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -7,61
|Açılış
|: 933,42
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler14:52
|BOBET
|4,51
|45.366.534
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,78
|1.053.864
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|22.951.999
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|24.210.443
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.373.180
|% 9,93
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|GRSEL
|9,87
|138.116.581
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|168.804.428
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,55
|18.187.327
|% -8,44
|
|EUYO
|3,14
|1.866.122
|% -6,82
|
|THYAO
|26,74
|2.208.941.986
|% 1,21
|
|GARAN
|11,83
|1.090.413.905
|% 0,51
|
|FROTO
|266,90
|1.066.296.425
|% 9,43
|
|SISE
|13,89
|913.642.640
|% 2,66
|
|KRDMD
|14,94
|905.026.504
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,75
|559.389.354
|% 1,63
|
|ADESE
|0,71
|81.869.268
|% 4,41
|
|DOHOL
|3,24
|355.184.901
|% 1,57
|
|PETKM
|8,31
|798.222.128
|% 2,09
|
|ODAS
|1,55
|146.048.633
|% 1,97
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7834
|14,7960
|% 0,21
|
|Euro
|16,1824
|16,2319
|% 0,58
|
|Sterlin
|19,1979
|19,2942
|% 0,04
|
|Frank
|15,7410
|15,8359
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9296
|3,9493
|% 0,14
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-16,71
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-8,92
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.243
|-24,00
|
|Tam
|6.135
|6.290
|-39,55
|
|Yarım
|2.965
|3.043
|-19,13
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|-9,57
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,25
|
|B. Petrol
|107
|107
|-5,25
|
Seans Raporu
14:52
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866