***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.03.2022 09:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010475
BIST
10:562.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,12
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.084
10:5614,7996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0197
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8454
En Düşük
14,7660
10:5616,3314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1431
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3517
En Düşük
16,1706
10:56918,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -9,67
|Açılış
|: 918,16
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler10:54
|TSPOR
|5,73
|224.467.302
|% 9,98
|
|RAYSG
|12,66
|2.196.346
|% 7,47
|
|FENER
|28,30
|61.935.353
|% 7,12
|
|GZNMI
|24,08
|71.885.440
|% 6,93
|
|HLGYO
|1,83
|40.496.543
|% 6,40
|
|GRSEL
|9,17
|169.032.436
|% -7,09
|
|KRSTL
|5,81
|427.912
|% -6,14
|
|EUYO
|2,97
|731.442
|% -5,71
|
|PKENT
|346,80
|8.132.099
|% -3,96
|
|PAPIL
|18,56
|1.297.087
|% -3,58
|
|KRDMD
|15,04
|700.803.728
|% 1,76
|
|GARAN
|11,88
|655.535.362
|% 0,17
|
|FROTO
|265,80
|452.599.182
|% -0,89
|
|EREGL
|34,70
|432.329.715
|% 0,87
|
|THYAO
|26,62
|373.865.049
|% 0,00
|
|ODAS
|1,57
|94.758.076
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,76
|225.351.038
|% 0,27
|
|GARAN
|11,88
|655.535.362
|% 0,17
|
|KRDMD
|15,04
|700.803.728
|% 1,76
|
|PETKM
|8,47
|348.866.034
|% 0,47
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7927
|14,8007
|% 0,14
|
|Euro
|16,2895
|16,3189
|% 0,81
|
|Sterlin
|19,2455
|19,3420
|% 0,38
|
|Frank
|15,7250
|15,8198
|% 0,21
|
|Riyal
|3,9339
|3,9536
|% 0,07
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-17,98
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-7,70
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,84
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,10
|
|B. Petrol
|102
|102
|-5,40
|
Seans Raporu
10:54
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866