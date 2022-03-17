***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.03.2022 09:18
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş
11:372.122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 33,54
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.128
En Düşük
2.104
11:3714,6815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0660
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7181
En Düşük
14,5578
11:3716,2596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1091
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2745
En Düşük
16,0709
11:37915,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 10,89
|Açılış
|: 915,58
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
916,58
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler11:37
|YEOTK
|62,75
|7.370.615
|% 9,99
|
|IEYHO
|0,82
|17.876.756
|% 9,33
|
|CMBTN
|202,40
|5.803.828
|% 7,89
|
|GZNMI
|27,10
|53.706.565
|% 7,45
|
|OYLUM
|5,25
|5.510.537
|% 7,14
|
|PKENT
|393,30
|45.311.623
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|31.803.258
|% -9,96
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,91
|1.405.943.045
|% 3,61
|
|EREGL
|35,58
|1.366.210.100
|% 3,79
|
|THYAO
|27,94
|994.644.591
|% 0,87
|
|GARAN
|11,93
|795.774.737
|% 0,59
|
|FROTO
|296,30
|544.876.265
|% 3,42
|
|EKGYO
|2,27
|215.548.356
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,91
|1.405.943.045
|% 3,61
|
|CEMAS
|1,14
|76.866.351
|% 2,70
|
|GARAN
|11,93
|795.774.737
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,87
|249.578.741
|% 1,84
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6711
|14,6815
|% 0,45
|
|Euro
|16,2326
|16,2596
|% 0,68
|
|Sterlin
|19,3003
|19,3971
|% 0,80
|
|Frank
|15,5529
|15,6466
|% 0,60
|
|Riyal
|3,9003
|3,9199
|% 0,49
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|14,20
|
|Altın Gr.
|915
|916
|10,89
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,15
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,92
|