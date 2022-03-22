***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.03.2022 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011884
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
0
En Düşük
0
18:0514,8237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8424
En Düşük
14,7886
18:0516,2745
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0642
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,3666
En Düşük
16,2522
18:05922,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,91
|Açılış
|: 922,04
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
919,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 13,98
|
|ISDMR
|29,20
|92.540.504
|% 11,45
|
|TOASO
|80,45
|618.848.056
|% 8,64
|
|FMIZP
|115,70
|15.484.569
|% 4,01
|
|ULKER
|15,40
|42.118.310
|% 0,00
|
|ULKER
|15,40
|42.118.310
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,55
|137.186.777
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,43
|8.290.043
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,71
|53.088.472
|% 0,00
|
|USAK
|1,43
|14.253.874
|% 0,00
|
|THYAO
|27,92
|2.140.588.997
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 0,00
|
|EREGL
|36,28
|1.943.887.950
|% 13,98
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|SISE
|14,10
|1.453.725.441
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|533.401.440
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,00
|889.430.595
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,59
|548.779.184
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|1.651.614.714
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,06
|2.078.841.007
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8154
|14,8251
|% -0,01
|
|Euro
|16,2624
|16,2831
|% -0,34
|
|Sterlin
|19,3913
|19,4885
|% -0,39
|
|Frank
|15,7502
|15,8450
|% -0,42
|
|Riyal
|3,9371
|3,9568
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|0,70
|
|Altın Gr.
|923
|923
|0,26
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,47
|