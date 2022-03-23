***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.03.2022 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012161
BIST
10:372.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 7,90
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.192
10:3714,8127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0096
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8382
En Düşük
14,7784
10:3716,3493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0098
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
10:37914,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,19
|Açılış
|: 914,93
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,14
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler10:37
|ENSRI
|16,94
|21.767.573
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|19.746.487
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|8.626.470
|% 9,98
|
|KONKA
|13,20
|45.367.171
|% 8,11
|
|KARTN
|60,85
|64.164.669
|% 7,99
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|260,00
|48.331.952
|% -9,34
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|OLMK
|7,68
|1.803.740
|% -6,57
|
|AYEN
|11,31
|14.097.697
|% -4,88
|
|GARAN
|12,09
|1.034.693.571
|% 1,34
|
|THYAO
|28,70
|470.414.332
|% 0,63
|
|EREGL
|33,56
|373.746.236
|% -0,71
|
|KRDMD
|15,30
|341.477.013
|% 0,26
|
|HEKTS
|17,39
|250.156.173
|% 0,35
|
|GARAN
|12,09
|1.034.693.571
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,37
|105.788.170
|% 1,28
|
|YKBNK
|4,09
|178.317.775
|% -0,24
|
|ODAS
|1,66
|45.059.018
|% 0,61
|
|PETKM
|8,88
|220.540.037
|% 0,57
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8115
|14,8127
|% -0,06
|
|Euro
|16,3304
|16,3493
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,5931
|19,6914
|% -0,07
|
|Frank
|15,7990
|15,8941
|% -0,21
|
|Riyal
|3,9398
|3,9595
|% -0,04
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-1,62
|
|Altın Gr.
|914
|914
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,02
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,47
|
Seans Raporu
10:37
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10:52KARTN
Yüzde 7.54 oranında artışla 60.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 107, 339 adet işlem
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10:51
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10:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, TOASO
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10:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 05 artarak (% 0.36 ) 1, 984
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10:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GZNMI, NETAS, ENSRI