***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.03.2022 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012549
BIST
10:502.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,42
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.196
En Düşük
2.185
10:5014,8359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0071
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8558
En Düşük
14,7947
10:5016,3544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0094
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3955
En Düşük
16,2775
10:50926,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,20
|Açılış
|: 926,72
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
929,36
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler10:48
|ENSRI
|18,63
|56.956.659
|% 9,98
|
|GZNMI
|42,16
|10.710.406
|% 9,96
|
|KUTPO
|50,35
|74.587.784
|% 8,14
|
|NIBAS
|10,56
|19.597.299
|% 7,21
|
|NETAS
|19,07
|59.553.299
|% 6,36
|
|PKENT
|232,40
|5.730.519
|% -9,99
|
|KAPLM
|64,20
|6.221.103
|% -5,59
|
|DZGYO
|3,00
|2.973.962
|% -5,06
|
|ISYAT
|3,93
|26.826.927
|% -3,91
|
|DGGYO
|9,92
|1.032.003
|% -3,60
|
|KRDMD
|15,36
|439.358.611
|% 0,20
|
|GARAN
|12,10
|412.929.787
|% -0,58
|
|THYAO
|28,30
|393.243.656
|% 0,71
|
|FROTO
|304,20
|321.214.615
|% 0,40
|
|KCHOL
|38,70
|307.159.428
|% 4,59
|
|DOHOL
|3,33
|189.435.120
|% 0,60
|
|GARAN
|12,10
|412.929.787
|% -0,58
|
|KRDMD
|15,36
|439.358.611
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,03
|94.870.122
|% 0,25
|
|ODAS
|1,62
|26.649.585
|% 0,00
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8269
|14,8355
|% 0,05
|
|Euro
|16,2948
|16,3225
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,5009
|19,5987
|% -0,21
|
|Frank
|15,8224
|15,9177
|% -0,40
|
|Riyal
|3,9409
|3,9607
|% -0,10
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|0,07
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|6.123
|6.215
|52,00
|
|Tam
|6.094
|6.246
|63,49
|
|Yarım
|2.945
|3.021
|30,71
|
|Çeyrek
|1.477
|1.511
|15,35
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,17
|
Seans Raporu
10:48
daha fazla
-
11:03NIBAS
Yüzde 7.21 oranında artışla 10.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 964, 894 adet işlem
-
11:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 52 artarak (% 0.43 ) 2, 442
-
11:02XU100
Endeks 2, 193 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 5, 506.00 milyon TL de
-
11:02ALKA
Yüzde 4.02 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 205, 724 adet işlem
-
11:01KCHOL
Yüzde 4.59 oranında artışla 38.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 029, 026 adet işlem