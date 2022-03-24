***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.03.2022 16:35
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 282 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 25.03.2022 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012670
BIST
17:012.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
17:0114,8433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0145
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
17:0116,3578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0128
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
17:01932,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,43
|Açılış
|: 932,36
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler16:59
|ULUSE
|70,45
|13.981.178
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|64.886.332
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|61.115.889
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|41.017.553
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|40.435.005
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|9.264.626
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|114.741.529
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|44.827.478
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|YONGA
|24,64
|101.303
|% -5,23
|
|KRDMD
|15,55
|3.885.393.263
|% 1,44
|
|THYAO
|28,08
|1.771.738.086
|% -0,07
|
|EREGL
|33,82
|1.752.609.870
|% 0,96
|
|SISE
|14,53
|1.495.251.979
|% 2,69
|
|GARAN
|12,08
|1.345.934.442
|% -0,74
|
|KRDMD
|15,55
|3.885.393.263
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,27
|463.471.479
|% -2,99
|
|YKBNK
|3,94
|695.805.855
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,24
|535.806.851
|% -2,11
|
|GARAN
|12,08
|1.345.934.442
|% -0,74
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8425
|14,8462
|% 0,12
|
|Euro
|16,3310
|16,3622
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,4979
|19,5957
|% -0,22
|
|Frank
|15,8640
|15,9595
|% -0,14
|
|Riyal
|3,9458
|3,9656
|% 0,03
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|9,23
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,94
|
|Cumhuriyet
|6.185
|6.279
|64,00
|
|Tam
|6.159
|6.313
|66,81
|
|Yarım
|2.977
|3.054
|32,32
|
|Çeyrek
|1.493
|1.527
|16,16
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,22
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,07
|
Seans Raporu
16:59
daha fazla
-
17:14FRIGO
Yüzde 4.10 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 911, 527 adet işlem
-
17:13ANGEN
Yüzde 4.75 oranında artışla 28.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 076 adet işlem
-
17:12ALKIM
Yüzde 4.15 oranında artışla 22.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 961, 777 adet işlem
-
17:11SNGYO
Yüzde 4.07 oranında artışla 6.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 397, 098 adet işlem
-
17:10MEPET
Yüzde 9.61 oranında artışla 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 454, 644 adet işlem