***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.03.2022 09:20
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012848
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.199
En Düşük
2.172
18:0514,8317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0075
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8584
En Düşük
14,7991
18:0516,3685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0401
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4174
En Düşük
16,3000
18:05933,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,68
|Açılış
|: 933,36
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
931,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANHYT
|15,64
|23.572.112
|% 7,00
|
|ATATP
|68,50
|28.907.225
|% 0,00
|
|ARDYZ
|5,26
|54.405.163
|% 0,00
|
|ASELS
|23,60
|637.125.311
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|16.944.285
|% 0,00
|
|ADESE
|0,71
|16.944.285
|% 0,00
|
|ARDYZ
|5,26
|54.405.163
|% 0,00
|
|ATATP
|68,50
|28.907.225
|% 0,00
|
|ASELS
|23,60
|637.125.311
|% 0,00
|
|ALCTL
|25,52
|29.527.703
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,00
|
|THYAO
|28,12
|2.204.173.541
|% 0,00
|
|EREGL
|33,52
|2.080.757.016
|% 0,00
|
|SASA
|58,55
|1.933.132.849
|% 0,00
|
|SISE
|14,31
|1.910.203.045
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|546.628.218
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,93
|876.935.446
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,23
|639.382.938
|% 0,00
|
|GARAN
|12,05
|1.902.384.995
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8247
|14,8293
|% 0,03
|
|Euro
|16,3520
|16,3773
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,5318
|19,6297
|% 0,27
|
|Frank
|15,9208
|16,0167
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9402
|3,9600
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-0,07
|
|Altın Gr.
|933
|933
|0,49
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,61
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,04
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ISYAT
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 528, 725 adet işlem
-
17:58PENTA
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 403.20 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 455 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 30, 634.00 milyon TL de
-
17:55SANEL
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 887, 986 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.24 ) 1, 964