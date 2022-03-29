***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.03.2022 09:47
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 28.03.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 28 Mart 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 31 Mart 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013605
BIST
18:052.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
0
En Düşük
0
18:0514,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0143
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8399
En Düşük
14,7891
18:0516,3306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0525
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3343
En Düşük
16,2656
18:05916,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,11
|Açılış
|: 917,21
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
914,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRISA
|32,66
|52.611.640
|% 6,62
|
|ISCTR
|8,54
|294.596.119
|% 3,63
|
|YESIL
|1,73
|21.526.488
|% 0,00
|
|RHEAG
|1,65
|676.068
|% 0,00
|
|METRO
|1,15
|10.807.008
|% 0,00
|
|YESIL
|1,73
|21.526.488
|% 0,00
|
|RHEAG
|1,65
|676.068
|% 0,00
|
|METRO
|1,15
|10.807.008
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,87
|513.828.947
|% 0,00
|
|YUNSA
|18,19
|10.718.963
|% 0,00
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 0,00
|
|SASA
|60,55
|2.423.140.548
|% 0,00
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,15
|1.318.322.030
|% 0,00
|
|EREGL
|32,70
|1.302.530.805
|% 0,00
|
|ODAS
|1,80
|924.859.790
|% 0,00
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,34
|588.998.917
|% 0,00
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,87
|513.828.947
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8244
|14,8297
|% 0,10
|
|Euro
|16,3174
|16,3306
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,3679
|19,4651
|% 0,16
|
|Frank
|15,8203
|15,9156
|% 0,23
|
|Riyal
|3,9403
|3,9600
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|0,47
|
|Altın Gr.
|917
|917
|0,93
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,03
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 500, 792 adet işlem
-
17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
-
17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem