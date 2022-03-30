***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.03.2022 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013904
BIST
10:252.224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 17,74
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.225
En Düşük
2.213
10:2514,6538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0811
|Açılış
|: 14,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,6617
En Düşük
14,5332
10:2516,3163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1310
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3225
En Düşük
16,1459
10:25905,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,30
|Açılış
|: 905,65
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler10:25
|GZNMI
|43,72
|44.448.878
|% 7,31
|
|ULUSE
|99,70
|6.672.494
|% 6,46
|
|MERKO
|3,84
|6.360.307
|% 5,79
|
|KLNMA
|15,19
|216.245
|% 5,49
|
|DENGE
|1,46
|1.374.815
|% 5,04
|
|CEOEM
|14,34
|10.122.051
|% -9,98
|
|KAREL
|12,60
|22.564.671
|% -9,61
|
|SODSN
|24,24
|250.207
|% -7,62
|
|PKENT
|221,00
|7.612.457
|% -5,92
|
|CASA
|111,10
|41.551
|% -4,88
|
|THYAO
|31,64
|1.120.746.148
|% 0,00
|
|ASELS
|24,60
|683.833.773
|% 2,84
|
|SISE
|15,44
|418.542.816
|% 2,25
|
|GARAN
|12,15
|258.707.572
|% 0,33
|
|PETKM
|9,10
|233.575.945
|% 0,33
|
|ODAS
|1,66
|131.614.516
|% 1,22
|
|THYAO
|31,64
|1.120.746.148
|% 0,00
|
|KARSN
|5,51
|166.629.458
|% -1,61
|
|DOHOL
|3,40
|99.818.142
|% 2,10
|
|ASELS
|24,60
|683.833.773
|% 2,84
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6385
|14,6538
|% 0,56
|
|Euro
|16,2938
|16,3163
|% 0,81
|
|Sterlin
|19,1389
|19,2349
|% 0,61
|
|Frank
|15,7223
|15,8170
|% 0,85
|
|Riyal
|3,8909
|3,9104
|% 0,50
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|6,66
|
|Altın Gr.
|906
|906
|6,36
|
|Cumhuriyet
|5.954
|6.044
|-162,00
|
|Tam
|5.924
|6.074
|-163,73
|
|Yarım
|2.863
|2.938
|-79,20
|
|Çeyrek
|1.436
|1.469
|-39,61
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,10
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,33
|