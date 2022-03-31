***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.03.2022 09:17
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014278
BIST
12:562.238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,67
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.231
12:5614,6684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0153
|Açılış
|: 14,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
12:5616,3223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0318
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
12:56908,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,83
|Açılış
|: 908,17
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler12:56
|ULUSE
|113,30
|5.406.425
|% 10,00
|
|ENSRI
|19,16
|127.666.875
|% 9,99
|
|YKSLN
|7,22
|61.120.105
|% 9,89
|
|SONME
|37,48
|2.618.016
|% 8,39
|
|TURGG
|211,00
|34.624.500
|% 7,11
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,46
|83.726.588
|% -6,14
|
|GLBMD
|5,72
|5.307.168
|% -3,87
|
|PSGYO
|15,16
|21.689.859
|% -3,19
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|THYAO
|32,42
|2.359.602.198
|% 0,75
|
|KRDMD
|15,27
|1.348.259.850
|% 2,14
|
|GARAN
|12,18
|1.233.255.054
|% -0,08
|
|KARSN
|5,60
|758.398.628
|% 5,46
|
|SISE
|15,33
|664.217.489
|% 1,32
|
|KARSN
|5,60
|758.398.628
|% 5,46
|
|ODAS
|1,72
|173.278.454
|% 2,38
|
|GARAN
|12,18
|1.233.255.054
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,07
|397.258.339
|% -1,21
|
|ISFIN
|3,60
|342.904.987
|% 4,96
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6641
|14,6684
|% 0,10
|
|Euro
|16,3041
|16,3223
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,1792
|19,2754
|% -0,11
|
|Frank
|15,8190
|15,9143
|% 0,03
|
|Riyal
|3,8979
|3,9175
|% 0,06
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-6,43
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-29,00
|
|Tam
|5.984
|6.133
|-23,68
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|-11,45
|
|Çeyrek
|1.451
|1.483
|-5,73
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,74
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,10
|