***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.04.2022 09:42
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 31.03.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 31 Mart 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Nisan 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014867
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
0
En Düşük
0
18:0514,6901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0185
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6901
En Düşük
14,6377
18:0516,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,2783
En Düşük
16,2218
18:05913,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,34
|Açılış
|: 913,40
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAHOL
|17,55
|389.313.147
|% 4,46
|
|YONGA
|23,24
|220.791
|% 1,11
|
|TSPOR
|5,80
|97.912.525
|% 0,00
|
|USAK
|1,46
|26.812.696
|% 0,00
|
|YUNSA
|18,68
|13.844.111
|% 0,00
|
|YUNSA
|18,68
|13.844.111
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,91
|23.757.057
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,80
|97.912.525
|% 0,00
|
|SONME
|36,20
|3.548.655
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,59
|29.700.585
|% 0,00
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,00
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 0,00
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,00
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 0,00
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,00
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% 0,00
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6838
|14,6901
|% 0,13
|
|Euro
|16,2349
|16,2508
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,2153
|19,3117
|% -0,03
|
|Frank
|15,8332
|15,9286
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9001
|3,9197
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-1,94
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
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