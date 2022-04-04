***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.04.2022 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015311
BIST
13:112.286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 34,02
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.288
En Düşük
2.264
13:1114,7130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0295
|Açılış
|: 14,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
13:1116,2060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0119
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1988
13:11911,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,13
|Açılış
|: 911,27
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler13:11
|IPEKE
|18,95
|131.984.793
|% 9,98
|
|ULUSE
|137,00
|1.613.860
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|163.136.540
|% 9,94
|
|LIDER
|20,50
|3.163.950
|% 9,92
|
|GEREL
|4,79
|38.778.383
|% 9,86
|
|PAPIL
|19,83
|13.624.602
|% -4,39
|
|CASA
|102,60
|185.686
|% -4,11
|
|SNKRN
|29,00
|103.270
|% -3,33
|
|SONME
|34,66
|3.269.670
|% -2,75
|
|BASCM
|3,29
|40.545
|% -2,66
|
|SISE
|16,29
|1.640.231.587
|% 5,99
|
|ASELS
|25,38
|1.452.223.559
|% 2,42
|
|GARAN
|12,48
|1.425.842.924
|% 0,24
|
|KOZAL
|157,70
|1.359.486.152
|% 8,91
|
|THYAO
|32,96
|1.306.752.808
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,49
|1.203.569.424
|% 4,18
|
|KARSN
|5,82
|1.000.906.328
|% -2,51
|
|AKBNK
|7,44
|1.058.578.995
|% 1,78
|
|DOHOL
|3,46
|395.605.083
|% 4,22
|
|GARAN
|12,48
|1.425.842.924
|% 0,24
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7112
|14,7130
|% 0,20
|
|Euro
|16,1967
|16,2060
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,2478
|19,3444
|% 0,26
|
|Frank
|15,8077
|15,9030
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9107
|3,9303
|% 0,21
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|1,22
|
|Altın Gr.
|911
|912
|2,37
|
|Cumhuriyet
|6.042
|6.133
|20,00
|
|Tam
|6.015
|6.165
|21,17
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|10,24
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|5,12
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,71
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,58
|