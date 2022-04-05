***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.04.2022 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015714
BIST
12:422.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 19,15
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.335
En Düşük
2.313
12:4214,7200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0414
|Açılış
|: 14,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7206
En Düşük
14,6627
12:4216,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0524
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
12:42913,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,83
|Açılış
|: 913,39
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler12:38
|ULUSE
|150,70
|14.729.000
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.446.776
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|AKMGY
|54,80
|7.107.515
|% 8,41
|
|IDEAS
|22,74
|29.822.652
|% 8,08
|
|LIDER
|19,33
|508.921.296
|% -5,71
|
|GRNYO
|2,38
|2.635.179
|% -4,80
|
|ENSRI
|16,09
|31.425.508
|% -4,05
|
|CEOEM
|12,74
|19.674.684
|% -3,41
|
|EDIP
|3,36
|5.942.644
|% -3,17
|
|THYAO
|34,82
|2.173.823.005
|% 4,06
|
|KRDMD
|15,99
|1.727.192.520
|% 0,88
|
|GARAN
|12,56
|1.677.115.798
|% -0,55
|
|SISE
|16,73
|1.652.825.857
|% 2,83
|
|ASELS
|25,74
|1.211.060.133
|% 1,58
|
|ODAS
|1,90
|572.420.432
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,57
|594.257.261
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,24
|772.003.414
|% 0,71
|
|KARSN
|5,82
|845.336.814
|% 2,83
|
|AKBNK
|7,76
|1.102.539.656
|% 0,52
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7149
|14,7213
|% 0,29
|
|Euro
|16,1587
|16,1677
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,2727
|19,3693
|% 0,37
|
|Frank
|15,8342
|15,9296
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9112
|3,9309
|% 0,23
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-2,79
|
|Altın Gr.
|913
|913
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.051
|6.143
|16,00
|
|Tam
|6.019
|6.169
|11,48
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|5,55
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,74
|