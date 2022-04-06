***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.04.2022 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016224
BIST
18:052.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.343
En Düşük
2.304
18:0514,7323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0193
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7466
En Düşük
14,7016
18:0516,0406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0151
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,0840
En Düşük
16,0198
18:05908,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,04
|Açılış
|: 908,91
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
912,14
En Düşük
907,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|8,48
|5.013.310
|% 2,05
|
|ESCAR
|34,90
|11.793.968
|% 1,88
|
|AYGAZ
|30,26
|113.854.456
|% 1,68
|
|BAGFS
|15,46
|46.494.693
|% 0,00
|
|BAKAB
|19,21
|4.938.098
|% 0,00
|
|DENGE
|1,44
|1.535.410
|% 0,00
|
|DIRIT
|3,05
|482.507
|% 0,00
|
|CRFSA
|33,16
|21.427.913
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,21
|10.700.006
|% 0,00
|
|BERA
|10,11
|37.997.493
|% 0,00
|
|THYAO
|34,50
|6.152.700.898
|% 0,00
|
|ASELS
|26,02
|3.925.539.075
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,81
|3.593.348.000
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% 0,00
|
|SISE
|16,54
|2.928.768.353
|% 0,00
|
|ODAS
|1,91
|997.857.500
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,59
|1.173.807.847
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,21
|1.434.567.805
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,68
|2.015.344.220
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7255
|14,7323
|% 0,13
|
|Euro
|16,0279
|16,0406
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,1657
|19,2618
|% -0,16
|
|Frank
|15,7282
|15,8230
|% -0,35
|
|Riyal
|3,9145
|3,9341
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-5,37
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,28
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,55
|