***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.04.2022 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016717
BIST
10:222.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 20,85
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.339
En Düşük
2.329
10:2214,7508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0449
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7508
En Düşük
14,7005
10:2216,1013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0679
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1450
En Düşük
16,0138
10:22913,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,51
|Açılış
|: 913,16
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
913,17
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler10:20
|CASA
|121,20
|304.091
|% 9,98
|
|PAGYO
|12,39
|1.027.965
|% 9,94
|
|ULUSE
|180,40
|15.460.494
|% 8,87
|
|ATSYH
|20,98
|39.883
|% 8,14
|
|KONKA
|16,28
|61.304.533
|% 7,89
|
|BOBET
|4,32
|14.298.810
|% -5,88
|
|BASCM
|3,15
|78.753
|% -4,26
|
|LUKSK
|58,50
|381.269
|% -4,10
|
|GRNYO
|2,26
|131.815
|% -3,42
|
|GZNMI
|40,44
|4.893.060
|% -3,16
|
|THYAO
|34,62
|548.040.056
|% 0,00
|
|ASELS
|26,24
|524.964.205
|% 2,74
|
|KRDMD
|15,82
|412.828.590
|% 2,26
|
|SASA
|62,95
|383.854.962
|% 2,78
|
|PETKM
|10,10
|281.508.356
|% 0,20
|
|ODAS
|2,06
|120.568.585
|% -0,48
|
|YKBNK
|4,23
|223.273.792
|% 1,44
|
|HALKB
|5,16
|199.434.225
|% 4,24
|
|VAKBN
|3,78
|122.624.869
|% 1,89
|
|PETKM
|10,10
|281.508.356
|% 0,20
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7478
|14,7515
|% 0,31
|
|Euro
|16,0897
|16,1049
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,2562
|19,3528
|% 0,46
|
|Frank
|15,7543
|15,8492
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9183
|3,9380
|% 0,21
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|1,52
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,91
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,43
|