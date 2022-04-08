***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.04.2022 09:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017548
BIST
18:052.345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.351
En Düşük
2.329
18:0514,7483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0113
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7691
En Düşük
14,7221
18:0516,0380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0105
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,0631
En Düşük
16,0062
18:05915,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,84
|Açılış
|: 915,79
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|20,50
|138.523.681
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.811.916
|% 10,00
|
|ISGYO
|14,30
|85.242.284
|% 10,00
|
|IHAAS
|12,54
|8.237.652
|% 10,00
|
|LUKSK
|67,10
|48.665.786
|% 10,00
|
|GZNMI
|37,60
|30.935.760
|% -9,96
|
|IDEAS
|24,10
|77.425.174
|% -5,27
|
|SANEL
|5,61
|1.398.610
|% -4,10
|
|KAPLM
|58,00
|5.063.631
|% -3,33
|
|IPEKE
|19,08
|377.021.244
|% -3,05
|
|THYAO
|35,62
|4.027.714.684
|% 2,89
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|KRDMD
|15,82
|2.179.049.437
|% 2,26
|
|ASELS
|26,10
|1.939.735.429
|% 2,19
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|YKBNK
|4,39
|1.867.378.221
|% 5,28
|
|ODAS
|2,11
|734.130.034
|% 1,93
|
|AKBNK
|8,04
|1.712.785.336
|% 4,55
|
|GARAN
|12,61
|2.582.279.864
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,56
|386.484.869
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7418
|14,7483
|% 0,08
|
|Euro
|16,0267
|16,0380
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,1974
|19,2937
|% -0,03
|
|Frank
|15,7123
|15,8069
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9191
|3,9387
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-0,46
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,08
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,67
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVOD
Yüzde 5.49 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 442, 281 adet işlem
-
17:58SKTAS
Yüzde 8.14 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 315, 119 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33 artarak (% 1.28 ) 2, 606
-
17:57
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISGYO, IHAAS
-
17:57XU100
Endeks 2, 347 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 36, 293.00 milyon TL de