***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.04.2022 09:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019020
BIST
11:082.420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 26,48
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.422
En Düşük
2.401
11:0814,7439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,7230
11:0816,0928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0469
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
16,0322
11:08922,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,65
|Açılış
|: 922,55
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
924,33
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler11:08
|SANKO
|11,39
|10.401.903
|% 9,94
|
|IHAAS
|15,16
|15.624.557
|% 9,93
|
|KONKA
|18,05
|123.673.429
|% 9,86
|
|MIPAZ
|6,70
|17.933.910
|% 9,12
|
|DOHOL
|3,87
|565.905.247
|% 8,10
|
|MARTI
|1,86
|70.926.945
|% -8,37
|
|ULUSE
|147,70
|9.690.236
|% -6,10
|
|CEOEM
|11,49
|12.257.684
|% -3,45
|
|SUMAS
|79,00
|85.320
|% -2,83
|
|PSDTC
|28,38
|5.242.262
|% -2,74
|
|GARAN
|13,66
|1.649.138.959
|% 2,71
|
|YKBNK
|4,85
|929.389.672
|% 3,85
|
|THYAO
|35,46
|845.960.115
|% 0,40
|
|ASELS
|28,18
|812.525.071
|% 1,00
|
|AKBNK
|8,73
|712.219.598
|% 2,71
|
|YKBNK
|4,85
|929.389.672
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,69
|487.332.711
|% 2,67
|
|DOHOL
|3,87
|565.905.247
|% 8,10
|
|TSKB
|1,65
|225.074.968
|% 3,77
|
|ODAS
|2,22
|275.653.743
|% -0,89
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7378
|14,7439
|% 0,00
|
|Euro
|16,0827
|16,0928
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,1486
|19,2446
|% -0,06
|
|Frank
|15,7115
|15,8061
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9188
|3,9384
|% -0,02
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|5,94
|
|Altın Gr.
|922
|923
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|24,00
|
|Tam
|6.086
|6.237
|43,82
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|21,19
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|10,60
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|-1,69
|