***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.04.2022 09:15
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019383
BIST
14:032.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -8,59
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
14:0314,6884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0263
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6907
En Düşük
14,6447
14:0315,9731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0078
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
14:03923,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,32
|Açılış
|: 923,47
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler14:01
|CLEBI
|257,60
|78.939.853
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|KONKA
|19,67
|257.537.395
|% 8,85
|
|TSPOR
|6,23
|327.351.290
|% 8,35
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|OYLUM
|2,33
|2.345.896
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|14.862.690
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.338.488
|% -9,96
|
|CASA
|124,40
|645.271
|% -9,86
|
|GZNMI
|35,70
|20.115.972
|% -9,62
|
|THYAO
|36,66
|2.866.945.473
|% 1,38
|
|GARAN
|13,63
|1.931.663.431
|% -1,80
|
|SISE
|17,24
|1.657.334.046
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,98
|1.648.077.332
|% -0,80
|
|KRDMD
|16,20
|1.389.155.818
|% 0,06
|
|ODAS
|2,33
|927.451.674
|% 6,88
|
|YKBNK
|4,98
|1.648.077.332
|% -0,80
|
|EKGYO
|2,69
|802.207.632
|% -2,54
|
|DOHOL
|3,78
|1.115.811.288
|% -3,82
|
|TSKB
|1,68
|387.249.018
|% -3,45
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6837
|14,6950
|% 0,22
|
|Euro
|15,9645
|15,9745
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,0589
|19,1545
|% 0,06
|
|Frank
|15,6849
|15,7794
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9046
|3,9241
|% 0,16
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|2,02
|
|Altın Gr.
|924
|924
|2,84
|
|Cumhuriyet
|6.119
|6.212
|14,00
|
|Tam
|6.092
|6.244
|23,20
|
|Yarım
|2.944
|3.020
|11,22
|
|Çeyrek
|1.477
|1.510
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|4,57
|
Seans Raporu
14:01
daha fazla
-
14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 05 kaybederek (% -0.44 ) 2, 719
-
14:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, YKBNK, EKGYO
-
14:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, YKBNK
-
14:15XU100
Endeks 2, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 30, 449.00 milyon TL de
-
13:01XU100
Endeks seansı %-0, 55 değişimle 2436 puandan