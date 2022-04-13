***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.04.2022 15:19
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020040
BIST
15:462.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,71
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.455
15:4614,5999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 14,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
15:4615,8378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0274
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
15:46928,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 5,98
|Açılış
|: 928,09
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler15:44
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,35
|31.655.685
|% 9,81
|
|OYLUM
|2,55
|11.737.747
|% 9,44
|
|ZOREN
|2,19
|584.398.480
|% 8,42
|
|AKENR
|1,81
|55.855.528
|% 7,74
|
|ASUZU
|81,00
|23.572.971
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.255.302
|% -9,97
|
|ISFIN
|4,11
|293.994.601
|% -9,67
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|PINSU
|3,73
|53.180.329
|% -9,02
|
|THYAO
|36,92
|2.395.619.826
|% -0,86
|
|GARAN
|13,59
|2.381.850.748
|% -1,02
|
|SISE
|17,43
|2.226.533.271
|% 0,93
|
|KRDMD
|16,12
|2.102.764.122
|% 0,31
|
|EREGL
|34,90
|2.091.995.418
|% 1,39
|
|YKBNK
|5,00
|2.034.650.432
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,70
|823.122.133
|% -0,74
|
|ODAS
|2,34
|675.073.287
|% 3,08
|
|ZOREN
|2,19
|584.398.480
|% 8,42
|
|GARAN
|13,59
|2.381.850.748
|% -1,02
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5958
|14,5975
|% -0,01
|
|Euro
|15,8185
|15,8386
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,9354
|19,0304
|% 0,18
|
|Frank
|15,5543
|15,6480
|% -0,10
|
|Riyal
|3,8810
|3,9005
|% 0,11
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|9,98
|
|Altın Gr.
|927
|928
|5,47
|
|Cumhuriyet
|6.152
|6.245
|16,00
|
|Tam
|6.114
|6.267
|7,66
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,71
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,03
|12,04
|0,14
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,44
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:59AKENR
Yüzde 8.33 oranında artışla 1.82 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 670, 718 adet işlem
-
15:58ISGYO
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 13.37 lira fiyatla işlem gören hissede 468, 025 adet işlem
-
15:57FENER
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 32.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 026, 000 adet işlem
-
15:56XU100
Endeks 2, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 41, 703.00 milyon TL de
-
15:56BJKAS
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 061, 462 adet işlem