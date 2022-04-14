***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.04.2022 11:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tabloda paylaşılan varantların dayanak varlığının işlem gördüğü borsalar, tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde işleme kapalı olacaklardır. İşleme kapalı olacak varantlar ve kapalı olacakları tarihler Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020369
BIST
10:522.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 15,07
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.475
10:5214,6130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0188
|Açılış
|: 14,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6134
En Düşük
14,5748
10:5215,9788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0649
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,9849
En Düşük
15,8849
10:52928,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,47
|Açılış
|: 928,74
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
925,26
BIST En Aktif Hisseler10:50
|ISBTR
|58.649,00
|117.298
|% 8,61
|
|ALMAD
|2,13
|6.014.992
|% 8,12
|
|PKART
|18,99
|37.263.075
|% 6,93
|
|GOLTS
|48,20
|20.015.661
|% 6,45
|
|DGGYO
|10,00
|3.466.180
|% 6,04
|
|ISGYO
|12,04
|5.538.123
|% -9,95
|
|SUMAS
|78,20
|62.873
|% -6,35
|
|MARKA
|3,40
|527.980
|% -4,76
|
|ORMA
|31,06
|57.244
|% -4,43
|
|PAGYO
|13,22
|749.490
|% -4,20
|
|THYAO
|37,80
|1.415.520.384
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,87
|873.765.700
|% 5,90
|
|EREGL
|35,48
|545.999.194
|% 0,91
|
|KRDMD
|16,23
|483.002.799
|% 0,62
|
|KOZAL
|168,70
|465.787.371
|% -1,11
|
|EKGYO
|2,87
|873.765.700
|% 5,90
|
|ODAS
|2,31
|121.738.155
|% 1,32
|
|DOHOL
|3,91
|197.263.076
|% 2,36
|
|YKBNK
|5,06
|238.804.021
|% 0,60
|
|ZOREN
|2,17
|101.425.837
|% -0,91
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6060
|14,6104
|% 0,11
|
|Euro
|15,9522
|15,9781
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,1311
|19,2270
|% 0,25
|
|Frank
|15,5809
|15,6748
|% 0,21
|
|Riyal
|3,8844
|3,9039
|% 0,12
|
|10:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-2,16
|
|Altın Gr.
|929
|929
|0,78
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.234
|5,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|7,13
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,45
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,72
|
|Gümüş.Ons
|25,71
|25,73
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|-0,00
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,09
|