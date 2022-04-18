***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.04.2022 09:10
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021389
BIST
11:292.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,44
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
11:2914,6480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0157
|Açılış
|: 14,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6485
En Düşük
14,6093
11:2915,8170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0094
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
11:29937,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 8,25
|Açılış
|: 937,43
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
938,61
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler11:29
|OYYAT
|59,50
|3.858.932
|% 9,98
|
|MEPET
|3,49
|12.054.120
|% 9,75
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|METRO
|1,38
|50.616.176
|% 7,81
|
|ISKPL
|4,97
|31.637.475
|% 7,34
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,19
|44.340.592
|% -7,65
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|ITTFH
|1,51
|10.165.152
|% -4,43
|
|GZNMI
|30,60
|6.806.549
|% -4,14
|
|GARAN
|14,07
|1.173.608.313
|% 1,22
|
|THYAO
|37,82
|871.965.304
|% 0,21
|
|KOZAL
|173,00
|850.205.271
|% 1,94
|
|YKBNK
|5,21
|703.718.947
|% 0,39
|
|SISE
|17,61
|681.994.982
|% 1,09
|
|YKBNK
|5,21
|703.718.947
|% 0,39
|
|ODAS
|2,41
|276.279.668
|% 3,88
|
|TSKB
|1,94
|203.090.990
|% 3,19
|
|GARAN
|14,07
|1.173.608.313
|% 1,22
|
|ZOREN
|2,21
|155.879.009
|% 1,38
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6424
|14,6480
|% 0,11
|
|Euro
|15,8014
|15,8170
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,9986
|19,0939
|% -0,30
|
|Frank
|15,4415
|15,5345
|% -0,06
|
|Riyal
|3,8935
|3,9130
|% 0,08
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.992
|16,73
|
|Altın Gr.
|938
|938
|9,26
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|11,83
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,72
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,11
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,01
|
Seans Raporu
11:29
daha fazla
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11:44XU100
Endeks 2, 504 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 14, 575.00 milyon TL de
-
11:44DOAS
Yüzde 4.51 oranında artışla 68.40 lira fiyatla işlem gören hissede 734, 316 adet işlem
-
11:43KUYAS
Yüzde 6.62 oranında artışla 5.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 506, 741 adet işlem
-
11:42KTSKR
Yüzde 4.99 oranında artışla 35.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 791, 037 adet işlem
-
11:41KOZAA
Yüzde 4.63 oranında artışla 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 631, 415 adet işlem