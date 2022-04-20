***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.04.2022 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022208
BIST
10:582.513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,40
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.509
10:5814,6721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0220
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6731
En Düşük
14,6396
10:5815,8704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0544
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8760
En Düşük
15,8030
10:58916,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,79
|Açılış
|: 916,72
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler10:58
|DAGHL
|21,02
|4.532.917
|% 8,97
|
|SMRTG
|18,16
|189.828.260
|% 5,70
|
|ISFIN
|4,02
|118.629.236
|% 4,96
|
|SNKRN
|26,50
|104.702
|% 4,91
|
|YKSLN
|9,01
|26.756.887
|% 4,65
|
|MEPET
|3,55
|4.492.339
|% -6,08
|
|ISGYO
|10,50
|41.505.669
|% -5,15
|
|PEGYO
|1,39
|10.450.984
|% -4,79
|
|DESA
|12,21
|11.376.800
|% -4,68
|
|OYAYO
|6,95
|1.383.338
|% -4,53
|
|THYAO
|39,26
|1.741.385.654
|% 1,29
|
|PETKM
|10,47
|624.502.331
|% 1,85
|
|GARAN
|14,13
|599.323.663
|% -0,35
|
|KRDMD
|16,36
|575.838.127
|% -0,24
|
|EREGL
|35,84
|522.329.602
|% -0,11
|
|ODAS
|2,52
|266.243.340
|% -0,40
|
|ZOREN
|2,24
|181.384.747
|% 2,75
|
|YKBNK
|5,20
|399.773.432
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,89
|193.304.231
|% -0,34
|
|PETKM
|10,47
|624.502.331
|% 1,85
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6685
|14,6721
|% 0,15
|
|Euro
|15,8613
|15,8704
|% 0,34
|
|Sterlin
|19,0102
|19,1056
|% 0,13
|
|Frank
|15,3741
|15,4667
|% 0,34
|
|Riyal
|3,8984
|3,9180
|% 0,09
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-8,46
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,91
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,39
|