***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.04.2022 16:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 292 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 21.04.2022 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022313
BIST
16:532.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,99
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:5314,6766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0265
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6766
En Düşük
14,6396
16:5315,9323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1163
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9457
En Düşük
15,8030
16:53919,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,34
|Açılış
|: 919,85
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:50
|DAGI
|3,54
|50.376.077
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.507.205
|% 9,90
|
|ALCAR
|332,30
|106.527.622
|% 9,63
|
|MANAS
|26,86
|69.499.635
|% 7,87
|
|AYEN
|16,99
|24.012.852
|% 7,06
|
|EDATA
|16,20
|51.645.255
|% -10,00
|
|AVGYO
|3,22
|17.775.430
|% -6,94
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|THYAO
|38,88
|3.539.483.350
|% 0,31
|
|SISE
|18,34
|2.445.942.971
|% 2,06
|
|GARAN
|14,23
|2.216.888.594
|% 0,35
|
|YKBNK
|5,30
|1.596.142.355
|% 1,53
|
|EREGL
|35,80
|1.376.572.730
|% -0,22
|
|ODAS
|2,62
|1.016.913.819
|% 3,56
|
|YKBNK
|5,30
|1.596.142.355
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,93
|823.085.180
|% 1,03
|
|TSKB
|2,03
|403.370.611
|% 1,50
|
|ZOREN
|2,23
|366.347.600
|% 2,29
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6723
|14,6746
|% 0,17
|
|Euro
|15,9143
|15,9299
|% 0,72
|
|Sterlin
|19,1000
|19,1958
|% 0,60
|
|Frank
|15,4128
|15,5057
|% 0,60
|
|Riyal
|3,9011
|3,9207
|% 0,16
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|1,36
|
|Altın Gr.
|920
|920
|1,73
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.189
|-53,00
|
|Tam
|6.081
|6.233
|-35,78
|
|Yarım
|2.939
|3.015
|-17,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|-8,65
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,84
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05ALGYO
Yüzde 4.26 oranında artışla 42.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 626, 967 adet işlem
-
17:04AYEN
Yüzde 6.87 oranında artışla 16.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 466, 430 adet işlem
-
17:03AYEN
Yüzde 7.12 oranında artışla 17.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 878 adet işlem
-
17:02NTHOL
Yüzde 6.78 oranında artışla 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 094, 222 adet işlem
-
17:01XU100
Endeks 2, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 36, 596.00 milyon TL de