***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.04.2022 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022589
BIST
10:232.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 17,65
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.545
En Düşük
2.531
10:2314,6779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6864
En Düşük
14,6564
10:2316,0467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1148
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0467
En Düşük
15,8826
10:23920,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,75
|Açılış
|: 920,63
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
919,65
BIST En Aktif Hisseler10:21
|DAGHL
|23,30
|4.247.750
|% 9,91
|
|DAGI
|3,89
|46.244.421
|% 9,89
|
|ASUZU
|96,95
|14.053.563
|% 7,66
|
|CRFSA
|36,50
|17.687.495
|% 5,92
|
|TUCLK
|14,31
|18.421.334
|% 5,45
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|MEPET
|3,47
|1.232.475
|% -4,67
|
|IHAAS
|16,70
|344.544
|% -4,57
|
|HUNER
|3,24
|7.022.942
|% -3,86
|
|AVGYO
|3,00
|4.465.980
|% -3,85
|
|EKGYO
|2,97
|504.797.406
|% 2,06
|
|THYAO
|38,88
|462.571.170
|% 0,05
|
|GARAN
|14,26
|317.879.191
|% 0,49
|
|YKBNK
|5,35
|273.083.779
|% 0,75
|
|ASELS
|28,04
|222.047.909
|% 0,65
|
|EKGYO
|2,97
|504.797.406
|% 2,06
|
|ODAS
|2,60
|134.123.385
|% -0,38
|
|YKBNK
|5,35
|273.083.779
|% 0,75
|
|VAKBN
|4,44
|127.046.502
|% 0,91
|
|DOHOL
|3,89
|95.688.977
|% 1,30
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6750
|14,6778
|% 0,04
|
|Euro
|16,0302
|16,0479
|% 0,73
|
|Sterlin
|19,1230
|19,2189
|% 0,04
|
|Frank
|15,4195
|15,5124
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9009
|3,9205
|% 0,03
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-6,32
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|-0,10
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,59
|