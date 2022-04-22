***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.04.2022 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022823
BIST
10:232.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,88
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
10:2314,7340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0314
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7340
En Düşük
14,6956
10:2315,9412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0083
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
10:23924,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,95
|Açılış
|: 924,50
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,38
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler10:23
|DAGHL
|25,64
|4.699.903
|% 9,95
|
|SMART
|6,74
|43.762.742
|% 7,50
|
|IHAAS
|20,62
|3.998.982
|% 7,12
|
|TRCAS
|6,14
|45.195.451
|% 6,04
|
|ISBTR
|58.000,00
|174.000
|% 5,45
|
|OLMK
|8,23
|12.848.249
|% -8,96
|
|INVEO
|33,20
|24.675.789
|% -3,49
|
|KENT
|221,10
|34.934
|% -3,37
|
|MSGYO
|4,23
|5.055.915
|% -3,20
|
|MANAS
|25,80
|4.790.454
|% -2,79
|
|THYAO
|39,86
|871.174.538
|% -0,80
|
|ASELS
|28,44
|692.954.319
|% -0,28
|
|SISE
|18,62
|687.388.966
|% 1,86
|
|EKGYO
|3,11
|417.328.349
|% 0,32
|
|GARAN
|14,47
|262.445.927
|% -0,14
|
|EKGYO
|3,11
|417.328.349
|% 0,32
|
|TSKB
|2,07
|129.657.824
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,80
|229.671.701
|% 1,05
|
|ODAS
|2,54
|107.353.516
|% 0,40
|
|YKBNK
|5,36
|223.226.610
|% 0,19
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7246
|14,7340
|% 0,21
|
|Euro
|15,9180
|15,9412
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,9739
|19,0691
|% -0,65
|
|Frank
|15,3605
|15,4531
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9148
|3,9344
|% 0,16
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|1,55
|
|Altın Gr.
|925
|925
|2,66
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,52
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,71
|
Seans Raporu
10:23
daha fazla
-
10:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 12 kaybederek (% -0.04 ) 2, 861
-
10:38
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
-
10:38
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
10:38XU100
Endeks 2, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 7, 549.00 milyon TL de
-
10:38KORDS
Yüzde 4.24 oranında artışla 46.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 218, 609 adet işlem