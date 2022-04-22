***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.04.2022 11:14
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 21.04.2022 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 21 Nisan 2022 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 26 Nisan 2022 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022865
BIST
11:022.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,65
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
11:0214,7348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0322
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7385
En Düşük
14,6956
11:0215,9277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0218
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
11:02923,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,13
|Açılış
|: 923,68
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler11:00
|DAGHL
|25,64
|5.411.310
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|27.742.710
|% 9,64
|
|TIRE
|13,54
|45.727.586
|% 7,12
|
|BMSCH
|8,58
|52.082.900
|% 6,85
|
|IHAAS
|20,50
|6.358.641
|% 6,49
|
|OLMK
|8,26
|20.088.845
|% -8,63
|
|MANAS
|25,10
|12.736.434
|% -5,43
|
|IDEAS
|22,64
|3.077.062
|% -3,66
|
|MSGYO
|4,21
|8.163.340
|% -3,66
|
|TDGYO
|8,18
|12.090.667
|% -3,65
|
|THYAO
|39,90
|1.299.688.478
|% -0,70
|
|SISE
|18,64
|1.045.803.867
|% 1,97
|
|ASELS
|28,38
|868.343.806
|% -0,49
|
|EKGYO
|3,08
|632.890.792
|% -0,65
|
|TUPRS
|258,40
|509.844.866
|% 0,35
|
|EKGYO
|3,08
|632.890.792
|% -0,65
|
|ODAS
|2,58
|307.977.771
|% 1,98
|
|TSKB
|2,05
|202.691.842
|% -0,97
|
|YKBNK
|5,34
|358.169.674
|% -0,19
|
|VAKBN
|4,84
|320.755.645
|% 1,89
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7303
|14,7372
|% 0,24
|
|Euro
|15,9166
|15,9287
|% -0,13
|
|Sterlin
|18,9520
|19,0471
|% -0,77
|
|Frank
|15,3672
|15,4598
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9160
|3,9356
|% 0,19
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-1,60
|
|Altın Gr.
|925
|925
|2,73
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,49
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:15TDGYO
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 8.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 432, 272 adet işlem
-
11:14OLMK
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 8.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 449, 944 adet işlem
-
11:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, EKGYO, VESTL
-
11:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, SAHOL, HALKB
-
11:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 1 kaybederek (% -0.13 ) 2, 304